BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 Sivasspor - Arnavutköy Bld 13:00 Manisa FK - Kastamonuspor 15:00 Gaziantep FK - Etimesgut Bld 17:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor 19:00 Ç. Rizespor - Bucaspor 1928 21:00 Başakşehir - Şanlıurfaspor

22:30 Everton - Newcastle 23:15 Tottenham - West Ham

22:30 Brest - RC Strasbourg

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