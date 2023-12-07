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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '7 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 7 Aralık Perşembe tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 Sivasspor - Arnavutköy Bld

13:00 Manisa FK - Kastamonuspor

15:00 Gaziantep FK - Etimesgut Bld

17:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

19:00 Ç. Rizespor - Bucaspor 1928

21:00 Başakşehir - Şanlıurfaspor

22:30 Everton - Newcastle

23:15 Tottenham - West Ham

22:30 Brest - RC Strasbourg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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