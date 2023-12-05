BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 Karagümrük - Bld Derince
13:00 Keçiörengücü - 1984 Muşspor 15:00 Pendikspor - Isparta 32 17:00 Antalyaspor - Kepez Bld 19:00 Samsunspor - Tokat BDPS 21:00 Alanyaspor - Kocaelispor
13:00 Keçiörengücü - 1984 Muşspor
15:00 Pendikspor - Isparta 32
17:00 Antalyaspor - Kepez Bld
19:00 Samsunspor - Tokat BDPS
21:00 Alanyaspor - Kocaelispor
22:30 Wolverhampton - Burnley
23:15 Luton Town - Arsenal
23:15 Luton Town - Arsenal
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