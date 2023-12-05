BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 Karagümrük - Bld Derince 13:00 Keçiörengücü - 1984 Muşspor 15:00 Pendikspor - Isparta 32 17:00 Antalyaspor - Kepez Bld 19:00 Samsunspor - Tokat BDPS 21:00 Alanyaspor - Kocaelispor

22:30 Wolverhampton - Burnley 23:15 Luton Town - Arsenal

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