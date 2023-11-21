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Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Bolivya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:50
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Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Uruguay - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Bolivya maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 02:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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