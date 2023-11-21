Haberler Futbol Hırvatistan - Ermenistan CANLI ANLATIM | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hırvatistan - Ermenistan CANLI ANLATIM | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son hafta maçları devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı D grubunda Hırvatistan ve Ermenistan karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadyumu'ndaki mücadelede Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:52
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Hırvatistan - Ermenistan CANLI ANLATIM | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D grubunun düğümü çözülüyor.

A Milli Takım'ımızın da yer aldığı D grubunda Hırvatistan ile Ermenistan Maksimir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Majer, Kramaric, Budimir, Ivanusec.

Ermenistan: Cancarevic, Calisir, Mkrtchyan, Spertsyan, Harutyunyan, Tiknizyan, Hovhannisyan, Harutyunyan, Zelarayan, Ranos, Sevikyan

HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Ermenistan maçı 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başladı. Mücadeleyi S Sport'tan canlı izleyebilirsiniz.

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