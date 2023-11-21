Ekvador - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Ekvador - Şili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador ile Şili kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Şili maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 02:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.