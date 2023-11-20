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Fransa - Cebelitarık maçında Deschamps oyuncuları böyle motive etti: Rekor 10-0...

Fransa'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Cebelitarık'ı 14-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın ilk yarısı 7-0 biten maçın devre arasında yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 15:31
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Fransa - Cebelitarık maçında Deschamps oyuncuları böyle motive etti: Rekor 10-0...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.

İlk yarısı 7-0 biten mücadelenin ikinci yarısında da 7 gol bulan Fransa'nın elde ettiği bu skor geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın devre arasında Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın soyunma odasına oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Deschamps'ın "Her bulduğunuz fırsatta gol atın. Rekor 10-0. Bu rekoru kırabilirsiniz" demesi dikkat çekti.

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