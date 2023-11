Fransa - Cebelitarık maçında Deschamps oyuncuları böyle motive etti: Rekor 10-0...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.

İlk yarısı 7-0 biten mücadelenin ikinci yarısında da 7 gol bulan Fransa'nın elde ettiği bu skor geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın devre arasında Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın soyunma odasına oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Deschamps'ın "Her bulduğunuz fırsatta gol atın. Rekor 10-0. Bu rekoru kırabilirsiniz" demesi dikkat çekti.

🗣️ "The record is 10-0 - you could smash it!" Hear Didier Deschamps spurring on Les Bleus to their historic 14-0 win in yesterday's half-time team talk! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Obd8XXv9xX