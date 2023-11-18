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Sırbistan - Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:31
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Sırbistan - Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Sırbistan - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Sırbistan ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - Bulgaristan maçı 19 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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