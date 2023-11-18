BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 Almanya - Türkiye

16:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

22:45 Hollanda - İrlanda Cum. 22:45 Fransa - Cebelitarık

17:00 Ermenistan - Galler 20:00 Letonya - Hırvatistan

20:00 Beyaz Rusya - Andorra 22:45 İsviçre - Kosova 22:45 İsrail - Romanya

13:00 Ankaraspor - Van Spor FK 14:00 Bursaspor - Zonguldak Kömürspor 14:00 Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor AS 14:00 Altınordu FK - Hes İlaç Afyonspor 14:00 Karacabey Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor

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