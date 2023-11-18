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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '18 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 07:47
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 Almanya - Türkiye

16:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

22:45 Hollanda - İrlanda Cum.

22:45 Fransa - Cebelitarık

17:00 Ermenistan - Galler

20:00 Letonya - Hırvatistan

20:00 Beyaz Rusya - Andorra

22:45 İsviçre - Kosova

22:45 İsrail - Romanya

13:00 Ankaraspor - Van Spor FK

14:00 Bursaspor - Zonguldak Kömürspor

14:00 Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor AS

14:00 Altınordu FK - Hes İlaç Afyonspor

14:00 Karacabey Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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