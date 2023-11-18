BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:45 Almanya - Türkiye
16:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
22:45 Hollanda - İrlanda Cum.
22:45 Fransa - Cebelitarık
22:45 Fransa - Cebelitarık
17:00 Ermenistan - Galler
20:00 Letonya - Hırvatistan
20:00 Letonya - Hırvatistan
20:00 Beyaz Rusya - Andorra
22:45 İsviçre - Kosova 22:45 İsrail - Romanya
22:45 İsviçre - Kosova
22:45 İsrail - Romanya
13:00 Ankaraspor - Van Spor FK
14:00 Bursaspor - Zonguldak Kömürspor 14:00 Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor AS 14:00 Altınordu FK - Hes İlaç Afyonspor 14:00 Karacabey Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor
14:00 Bursaspor - Zonguldak Kömürspor
14:00 Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor AS
14:00 Altınordu FK - Hes İlaç Afyonspor
14:00 Karacabey Belediyespor - İçel İdmanyurdu Spor
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