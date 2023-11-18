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Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TSYD Kupası

TSYD Kupası'nda Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:50
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Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TSYD Kupası

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ankara'nın iki köklü kulübü Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TSYD Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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