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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'da dörtlü turnuva için dev rakamı açıkladı: 100 milyon euro

29 Aralık’ta S.Arabistan’da Süper Kupa oynanacak. 24’ünde de derbi oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'da dörtlü turnuva için dev rakamı açıkladı: 100 milyon euro

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'ya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi şunları söyledi: İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF 'Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?' diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. 'Bizden habersiz biz el kaldırmadık' diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu.

EN İYİ TEKLİFİ VERDİLER

"Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi teklifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. İki ülke, Azerbaycan ve Arabistan kaldı. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi."

100. YILI TAÇLANDIRDIK

"Geldığimiz nokta itibariyle Süper Kupa, Suudi Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak. Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık.

5 GÜNDE 2 DERBİ SORUN

"100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe

hocalarının da haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri; 5 günde oynayacakları iki maçı da (24 Aralık: Süper Lig, 29 Aralyık Süper Kupa) kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak peş peşe iki karşılaşmayı da kaybeden teknik direktör için bu büyük bir sorun olabilir. Bu anlamda kulüplerin endişesi var."

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

"Bu sene iki takım oynayacak. Dörtlü turnuvaya örnek İspanya'nın Kral Kupası var. İlerleyen günlerde netleşir. Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife 'evet' dedik. Dörtlü turnuva için 50- 100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez."

PARAYA İHTİYAÇLARI VAR

"Yüksek Divan Kurulu toplantılarında alınan karşı kararı ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak."

ANLAŞMALAR YOLUNDA

"İki tarafın da oynamak istememesi sözleşmeyi ilgilendiren bir maddedir. Ama yaptığımız anlaşmalar yolunda devam ediyor. İki taraf da onay verdi. 29 aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynanacak. 24'ünde de Süper Lig derbisi oynanacak. Bir haftada iki derbi oynanmış olacak.

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