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Slovakya - İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Slovakya ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
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Slovakya - İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Slovakya - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovakya ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - İzlanda maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Spor Plus'ta canlı yayınlanacak.

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