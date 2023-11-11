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Josef de Souza'dan Volkan Demirel paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Volkan Demirel'in Hatayspor'u karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadele sonrası Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Volkan Demirel'i tebrik etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 23:43
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Josef de Souza'dan Volkan Demirel paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Volkan Demirel'in takımı Atakaş Hatayspor 2-1 kazandı.

Maçın ardından, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Josef De Souza'dan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında paylaşım geldi.

Volkan Demirel'le sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı yıldız, "Bravo Volki" notunu düşerek Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takım arkadaşı olan 42 yaşındaki teknik adamı tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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