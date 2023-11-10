Al Ittıhad - Al Abha maçı CANLI İZLE | Al Ittıhad - Al Abha maçı ne zaman? Hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Ittıhad - Al Abha maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittıhad - Al Abha 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittıhad - Al Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittıhad - Al Abha 10 Kasım Cuma günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Ittıhad - Al Abha maçı CANLI İZLE - TIKLA