Haberler Futbol TFF'den bilet satışı ve fiyatlarıyla ilgili açıklama

TFF'den bilet satışı ve fiyatlarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin bilet satış fiyatları, satışa sunulan koltuk sayısı ve bloklar ile bilet tahsilatıyla ilgili açıklama yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den bilet satışı ve fiyatlarıyla ilgili açıklama

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de Tuzlaspor ile ilgili bir televizyon kanalında yer alan haber üzerine, konuya ilişkin bilgi verildi.

Yayımlanan haber için "Yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi, satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır. Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz. Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır."

DİĞER
Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra arkadaşı Arzum Onan'ın doğum gününde ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana'da! Peş peşe temaslar: Caparov, Orban, Aliyev...
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kalp krizi geçiren Bas Dost'tan kritik karar!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
EKİM ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı 09:48
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! 09:36
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:33
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu 09:31
Kulüpsüz kalmıştı! Yeni adresi netleşti Kulüpsüz kalmıştı! Yeni adresi netleşti 09:26
Flaş hakem sözleri! "Görevden el çektirilmeli" Flaş hakem sözleri! "Görevden el çektirilmeli" 09:18
Daha Eski
Aslan'da şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu Aslan'da şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu 08:59
Fenerbahçe tam gaz Fenerbahçe tam gaz 00:56
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:06
Kayserispor uzatmalarda turladı! Kayserispor uzatmalarda turladı! 00:06
PFDK'dan İsmail Kartal kararı! PFDK'dan İsmail Kartal kararı! 00:06
Tekke'den olay Icardi açıklaması! Tekke'den olay Icardi açıklaması! 00:06