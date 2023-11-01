İnegölspor - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İnegölspor - Derince Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. İnegölspor ile Derince Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İnegölspor - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNEGÖLSPOR - DERİNCE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İnegölspor - Derince Belediyespor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.