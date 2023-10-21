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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '21 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray - Beşiktaş

Kayserispor - Rizespor

Gaziantep FK - Antalyaspor

Konyaspor - Pendikspor

Tuzlaspor - Kocaelispor 13:30

BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Sakaryaspor - Adanaspor

Göztepe - Şanlıurfaspor

Liverpool - Everton 14:30

Bournemoutj - Wolverhampton

Brentford - Burnley

Manchester City - Brighton

Newcastle United - Crystal Palace

Nottingham Forest - Luton Town

Chelsea - Arsenal

Sheffield United - Manchester United

Real Sociedad - Mallorca 15:00

Getafe - Real Betis

Sevilla - Real Madrid

Celta Vigo - Atletico Madrid

Hellas Verona - Napoli

Torino - Inter

Sassuolo - Lazio

PSG - Strasbourg

Nice - Marsilya

Union Berlin - Stuttgart

Freibu

Mainz 05 - Bayern Münihrg - Bochum

Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Darmsstadt 98 - RB leipzig

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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