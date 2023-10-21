BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Galatasaray - Beşiktaş
Kayserispor - Rizespor
Gaziantep FK - Antalyaspor
Konyaspor - Pendikspor
Konyaspor - Pendikspor
Tuzlaspor - Kocaelispor 13:30
BB Erzurumspor - Keçiörengücü Sakaryaspor - Adanaspor Göztepe - Şanlıurfaspor
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Sakaryaspor - Adanaspor
Göztepe - Şanlıurfaspor
Liverpool - Everton 14:30
Bournemoutj - Wolverhampton Brentford - Burnley Manchester City - Brighton Newcastle United - Crystal Palace Nottingham Forest - Luton Town Chelsea - Arsenal Sheffield United - Manchester United
Bournemoutj - Wolverhampton
Brentford - Burnley
Manchester City - Brighton
Newcastle United - Crystal Palace
Nottingham Forest - Luton Town
Chelsea - Arsenal
Sheffield United - Manchester United
Real Sociedad - Mallorca 15:00
Getafe - Real Betis Sevilla - Real Madrid Celta Vigo - Atletico Madrid
Getafe - Real Betis
Sevilla - Real Madrid
Celta Vigo - Atletico Madrid
Hellas Verona - Napoli
Torino - Inter Sassuolo - Lazio
Torino - Inter
Sassuolo - Lazio
PSG - Strasbourg
Nice - Marsilya
Nice - Marsilya
Union Berlin - Stuttgart
Freibu Mainz 05 - Bayern Münihrg - Bochum Wolfsburg - Bayer Leverkusen Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Darmsstadt 98 - RB leipzig
Freibu
Mainz 05 - Bayern Münihrg - Bochum
Wolfsburg - Bayer Leverkusen
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
Darmsstadt 98 - RB leipzig
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