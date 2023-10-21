BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray - Beşiktaş

Kayserispor - Rizespor

Gaziantep FK - Antalyaspor Konyaspor - Pendikspor

Tuzlaspor - Kocaelispor 13:30 BB Erzurumspor - Keçiörengücü Sakaryaspor - Adanaspor Göztepe - Şanlıurfaspor

Liverpool - Everton 14:30 Bournemoutj - Wolverhampton Brentford - Burnley Manchester City - Brighton Newcastle United - Crystal Palace Nottingham Forest - Luton Town Chelsea - Arsenal Sheffield United - Manchester United

Real Sociedad - Mallorca 15:00 Getafe - Real Betis Sevilla - Real Madrid Celta Vigo - Atletico Madrid

Hellas Verona - Napoli Torino - Inter Sassuolo - Lazio

PSG - Strasbourg Nice - Marsilya

Union Berlin - Stuttgart Freibu Mainz 05 - Bayern Münihrg - Bochum Wolfsburg - Bayer Leverkusen Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Darmsstadt 98 - RB leipzig

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