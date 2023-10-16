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Lüksemburg 0-1 Slovakya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J Grubu 8. maçında Lüksemburg evinde Slovakya'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi gruptan çıkma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Slovakya'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada David Duris kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 23:59
Lüksemburg 0-1 Slovakya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu 8. maçında Lüksemburg ile Slovakya karşılaştı. İki takım gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Kaşılaşmayı 1-0 Slovakya kazandı. Deplasman ekibinin tek golünü 77. dakikada David Duris kaydetti.

Bu sonuçla Lüksemburg 11 puanda 3. sırada kaldı. Slovakya ise puanını 16'ya yükselterek 2. sırada kendine yer buldu.

Lüksemburg grupta son 2 maçında Bosna-Hersek ve Lihtenştayn ile karşılaşacak.

Slovakya ise İzlanda ve Bosna-Hersek ile mücadele edecek.

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