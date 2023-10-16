KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA Kuzey İrlanda Slovenya canlı yayın

Kuzey İrlanda - Slovenya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda sahasında Slovenya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kuzey İrlanda - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Slovenya maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmamaktadır.