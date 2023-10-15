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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Daum'dan sağlık durumu hakkında açıklama

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, kanser sebebiyle gördüğü tedaviye dair Alman basınına açıklamalarda bulundu. Henüz iyileşmediğini belirten Daum'un bir soruya verdiği yanıt yürekleri sızlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 16:25
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Daum'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavideki son durumu ve yaşadıklarını Alman basınına anlattı.

Christoph Daum'un açıklamaları şu şekilde:

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir."

"HENÜZ İYİLEŞEMEDİM"

"Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur."

"BİR HAFTADA 22 KEMOTERAPİ GÖRDÜM"

"Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı."

"AZ KALSIN KOMAYA GİRİYORDUM"

"Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi."

"BAZI TEKLİFLER ALDIM"

Christoph Daum, bu süreçte bazı teklifler aldığını fakat gçrdüğü tedavi sebebiyle yüzde 100 konsantre olamayacağını ifade etti.

"Ölümü ne sıklıkla düşünüyorsunuz?"

"Bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce hayatımı en iyi şekilde sürdürmek isterim."

"Teknik direktörlüğe dönecek misiniz?"

"Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım. Brugge'den sportif direktörlük, Balkan ülkelerinden birinden ise antrenörlük teklifi aldım. Kemoterapi nedeniyle yüzde 100 müsait olamıyorum. Çalıştığım yerde adımı tam anlamıyla hissetirmek isterim."

"Bir gün mezar taşınızda ne yazsın istersiniz?"

"Artık dinleniyor' yazabilir. Belki çocuklarımın aklına daha iyi bir şey gelir."

"EN İYİSİ NAGELSMANN"

"Bence şu an en iyi Alman teknik direktör bence Julian Nagelsmann. Kesinlikle Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Ralf Rangnick ile aynı seviyede. Julian'ın harika bir tutumu var."

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