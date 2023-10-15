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POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? Polonya - Moldova maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile Moldova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:10
POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? Polonya - Moldova maçı ne zaman?

Polonya - Moldova maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Moldova maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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