KUZEY İRLANDA SAN MARİNO maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda - San Marino maçı ne zaman?

Kuzey İrlanda - San Marino maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda sahasında San Marino'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kuzey İrlanda - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - San Marino maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.