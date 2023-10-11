ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE | Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor MAÇI CANLI İZLE