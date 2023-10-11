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Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Uşakspor ile Aliağa Futbol, 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:00
Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Uşakspor - Aliağa Futbol maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Uşakspor ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UŞAKSPOR - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uşakspor - Aliağa Futbol maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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