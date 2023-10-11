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Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Pazarspor ile Silifke Belediyespor 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:02
Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Pazarspor - Silifke Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Pazarspor ile Silifke Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAZARSPOR - SİLİFKE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 13:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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