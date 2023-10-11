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Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Adıyaman FK ile Bornova 1877 FK 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:02
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Adıyaman FK - Bornova 1877 MAÇI CANLI İZLE

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