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Halil Umut Meler Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetecek

Son dakika spor haberleri... FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler'in, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasındaki Al Okhdood-Al Hilal maçını yöneteceği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 14:22
Halil Umut Meler Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasındaki Al Okhdood-Al Hilal mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) onayıyla yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Suudi Arabistan'ın Najran kentindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu'ndaki müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Konuk ekip Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi isimleri dahil etmişti.

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