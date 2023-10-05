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Bak: Tesisler çok önemli

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora yapılan yatırımların hepsinin meyvesini verdiğini belirtti. Malatya'da incelemelerde bulunan Bak, "Ankara'daki, İstanbul'daki spor salonları, voleybol lisesi, bunların hepsi bir altyapı oluşturuyor. Spora yapılan yatırımların hepsi meyvesini veriyor. En önemli amacımız o, çocuklarımız. Spor yapan bir çocuk olduğu zaman aile de mutlu oluyor. Öbür taraftan kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Tesisler çok önemli" şeklinde konuştu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Bak: Tesisler çok önemli
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora yapılan yatırımların hepsinin meyvesini verdiğini belirtti. Malatya'da incelemelerde bulunan Bak, "Ankara'daki, İstanbul'daki spor salonları, voleybol lisesi, bunların hepsi bir altyapı oluşturuyor. Spora yapılan yatırımların hepsi meyvesini veriyor. En önemli amacımız o, çocuklarımız. Spor yapan bir çocuk olduğu zaman aile de mutlu oluyor. Öbür taraftan kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Tesisler çok önemli" şeklinde konuştu
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