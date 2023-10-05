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2032 müjdesi

UEFA, Türkiye ve İtalya’nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti. Resmi karar 10 Ekim’de

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
2032 müjdesi
Türkiye'nin EURO 2032 adaylığı için UEFA'dan müjdeli haber geldi. UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti. Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuya, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti. Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor. UEFA İcra Kurulu'nun 10 Ekim'de kararını duyuracağı kaydedildi.
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