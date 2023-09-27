Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Malatya Arguvan SK ile 3GEN Holding Elazığspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYA ARGUVAN SK - 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.