Pazarspor - Gümüşhane Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Pazarspor - Gümüşhane Sportif maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Pazarspor ile Gümüşhane Sportif kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pazarspor - Gümüşhane Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAZARSPOR - GÜMÜŞHANE SPORTİF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pazarspor - Gümüşhane Sportif maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakada yayıncı bulunmuyor.