Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. 1. Tur etabında Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı 26 Eylül Salı günü saat 17.30'de oynanacak. Mücadele Aspor ekranlarından canlı yayınlanacak.