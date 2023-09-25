Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Edirnespor - Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı 26 Eylül Salı günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.