Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı 26 Eylül Salı günü saat 17:30'da oynancak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.