Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi’ne galibiyet ile başladı

Al Nassr, grubun iddialı takımlarından Persepolis'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller 62. dakikada Ghareeb ve 72. dakikada Qasem'den geldi.

İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Al-Nassr, süper yıldızı Ronaldo ile mutlak bir şansı değerlendiremedi. İkinci yarıda 56. dakikada Persepolis takımından Milad Sarlak, Ronaldo'ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında hakimiyeti eline alan Al-Nassr 2 gol bularak Asya

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

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SAHA DIŞINDA TARAFTAR NÖBETİ

Karşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle Persepolis taraftarları ile Ronaldo hayranları Azadi Stadının etrafında adeta nöbet tuttu.

Kulüplerine destek için marş okuyup sloganlar atan Persepolis taraftarları yenilgi sonrası üzüntü yaşarken Ronaldo hayranları ünlü futbolcuyu görme umuduyla stad çevresinde ve yol kenarında bekledi.

Diğer yandan maç başlamadan saatler önce Al Nassr ekibinin kaldığı otelin çevresinde toplanan Ronaldo hayranları Portekizli oyuncuyu görebilmek için uzun zaman bekledi.

Suudi Arabistan ekibini taşıyan otobüslerin maçın oynanacağı stada gitmek üzere otelden hareket etmesi üzerine hayranlar araçların peşinden uzun süre koştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol boyunca sıralanan hayranlar daha sonra araçlarla Azadi Stadyumuna kadar otobüsleri takip etti.