TWENTE AJAX CANLI İZLE | Twente Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın
Hollanda Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Eredivisie'nin 5. haftasında Twente ile Ajax kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Twente, topladığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan Ajax ise 5 puanla 11. sırada bulunuyor.
TWENTE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Twente - Ajax maçı 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.30'da başlayacak ve TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.
Twente - Ajax maçını canlı izlemek için tıklayın