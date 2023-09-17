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TWENTE AJAX CANLI İZLE | Twente Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 5. haftasında Twente ile Ajax karşı karşıya gelecek. Peki, Twente - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Twente - Ajax maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:00
TWENTE AJAX CANLI İZLE | Twente Ajax maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın

Hollanda Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Eredivisie'nin 5. haftasında Twente ile Ajax kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Twente, topladığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan Ajax ise 5 puanla 11. sırada bulunuyor.

TWENTE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Ajax maçı 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.30'da başlayacak ve TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.

Twente - Ajax maçını canlı izlemek için tıklayın

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