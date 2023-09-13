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UEFA'dan Hırvatistan'a şok! Türkiye maçı seyircisiz mi olacak?

UEFA, Hırvatistan ile Letonya arasında HNK Rijeka Stadı'nda oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçında ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle Hırvatistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı. Yapılan açıklamada, 12 Ekim Perşembe günkü Türkiye maçının seyircisiz oynanabileceği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:54
UEFA'dan Hırvatistan'a şok! Türkiye maçı seyircisiz mi olacak?

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), Letonya maçında birkaç taraftarın Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açmasından dolayı UEFA'nın federasyon hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca Hırvatistan'ın daha önce Milletler Ligi'nde oynadığı maçta taraftarların ayrımcı davranışları nedeniyle ertelenmiş bir ceza altında olduğu ve başlatılan soruşturmanın ardından kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası alabileceği belirtildi.

HNS, ilk yarının sonunda güvenlik güçlerinin yasadışı bayrak kaldıran iki kişiyi fark ederek polise teslim ettiğini ve bayrağın stadyuma getirilmesine yardım eden bir başka kişiyle beraber toplam 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını vurguladı.

Federasyonun güvenlik sorumlusu Jurica Jurjevic ise yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın kusursuz olduğu Rujevica'daki güzel tabloyu bozmak için ne yazık ki 3 kişi yeterli oldu. 3 kişinin son derece sorumsuz, yasa dışı ve utanç verici davranışları, milli takımımıza ve bir bütün olarak Hırvatistan Cumhuriyeti'nin itibarına ciddi zararlar verebilir. Ustaşa hareketi Hırvatistan için kesinlikle kabul edilemez ve cezalandırılabilir. Osijek'te oynanacak maçın bir kısmının, hatta tamamının kapatılması ihtimali var ki bu, milli takım ve tüm taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı ve paha biçilemez bir zarar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Perşembe günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

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