Erling Haaland durdurulamıyor tarihe geçmesine 8 gol kaldı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, adım adım tarihe geçmeye hazırlanıyor.

25 GOLE ULAŞTI

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı.

TARİHE GEÇMESİNE 8 GOL KALDI

Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.