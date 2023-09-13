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Erling Haaland durdurulamıyor tarihe geçmesine 8 gol kaldı

İngiliz devi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu Erling Haaland, Premier Lig'deki performansını Norveç Milli Takımı'nda da sürdürüyor. Haaland'ın tarihe geçmesine yalnızca 8 gol kaldı. İşte detaylar....

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:30
Erling Haaland durdurulamıyor tarihe geçmesine 8 gol kaldı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, adım adım tarihe geçmeye hazırlanıyor.

25 GOLE ULAŞTI

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı.

TARİHE GEÇMESİNE 8 GOL KALDI

Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.

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