İzlanda - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İzlanda sahasında Bosna Hersek'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İzlanda - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın

İZLANDA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan İzlanda - Bosna Hersek maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlayacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

İZLANDA - BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda

Runarsson; Lunddal, Palsson, Sampsted, Finnsson; S Magnusson, Traustason, Gudmundsson, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson

Bosna Hersek

Sehic; Milicevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Nalic, Pjanic, Krunic, Demirovic; Dzeko, Bilbija