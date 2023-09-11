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İzlanda - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İzlanda sahasında Bosna Hersek'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 10:00
İzlanda - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İzlanda sahasında Bosna Hersek'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İzlanda - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın

İZLANDA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan İzlanda - Bosna Hersek maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlayacak.

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İZLANDA - BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda

Runarsson; Lunddal, Palsson, Sampsted, Finnsson; S Magnusson, Traustason, Gudmundsson, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson

Bosna Hersek

Sehic; Milicevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Nalic, Pjanic, Krunic, Demirovic; Dzeko, Bilbija

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