İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İspanya U21 - İskoçya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile İskoçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSPANYA U21 - İSKOÇYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya U21 - İskoçya U21 maçı 11 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.