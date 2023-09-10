Cristiano Ronaldo Marakeş'teki otelini depremzedelerin kullanımına açtı

Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.
Hürriyet'in İspanya basınından aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını duyurdu.
Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.
Cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçmişti.