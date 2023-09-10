Haberler Futbol Cristiano Ronaldo Marakeş'teki otelini depremzedelerin kullanımına açtı

Cristiano Ronaldo Marakeş'teki otelini depremzedelerin kullanımına açtı

Son dakika spor haberleri... Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun, Fas'ta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası Marakeş kentinde bulunan otelini depremzedelere açtığı ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 10:03
Cristiano Ronaldo Marakeş'teki otelini depremzedelerin kullanımına açtı

Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

Hürriyet'in İspanya basınından aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını duyurdu.

Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

Cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçmişti.

DİĞER
TÜRKİYE PUAN DURUMU: Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu? İşte D grubu puan tablosu
Başkan Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
G.Saray'da sürpriz veda! Kiralık gidiyor
İsmail Kartal'dan onay çıktı! İşte yeni orta saha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
San Marino - Slovenya maçı saat kaçta?
Finlandiya - Danimarka maçı saat kaçta?
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2023? | 11 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul liseler açılacak mı?
Aile destek ödemesi Eylül ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! 15 günde... F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! 15 günde... 12:20
Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta? Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:59
Kadro dışından zirveye! İşte Vargas'ın hikayesi Kadro dışından zirveye! İşte Vargas'ın hikayesi 11:54
Amerika Açık tek kadınlarda zafer Gauff'un! Amerika Açık tek kadınlarda zafer Gauff'un! 11:36
Bjelica'nın gözü Beşiktaş'ta Bjelica'nın gözü Beşiktaş'ta 11:33
Amed Sportif - Düzcespor maçı saat kaçta? Amed Sportif - Düzcespor maçı saat kaçta? 11:31
Daha Eski
Bjelica ilk derbi galibiyeti peşinde! Bjelica ilk derbi galibiyeti peşinde! 11:26
Bursaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? 11:25
Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? 11:21
A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak! İşte adaylar 11:16
San Marino - Slovenya maçı saat kaçta? San Marino - Slovenya maçı saat kaçta? 10:58
Özel milli sporculardan İtalya'da 59 madalya! Özel milli sporculardan İtalya'da 59 madalya! 10:57