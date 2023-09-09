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Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Belarus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:20
Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Andorra - Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Belarus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Belarus maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oyananacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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