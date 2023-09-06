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Sırbistan - Macaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, G Grubu'ndaki Sırbistan - Macaristan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Peki Sırbistan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 15:40
Sırbistan - Macaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, G Grubu'ndaki Sırbistan - Macaristan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Peki Sırbistan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın!

SIRBİSTAN - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Sırbistan - Macaristan maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus'tan naklen canlı olarak yayınlanacak.

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