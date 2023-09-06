Sırbistan - Macaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, G Grubu'ndaki Sırbistan - Macaristan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Peki Sırbistan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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SIRBİSTAN - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Sırbistan - Macaristan maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus'tan naklen canlı olarak yayınlanacak.
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