Roma, Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Roma, Chelsea'den 30 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

İtalya Serie A ekibi Roma, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea'den 30 yaşındaki Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İmza töreninin ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Lukaku, "Bu kulübün ve taraftarların bana gösterdiği karşılama beni duygulandırdı. Yeni takımım için sahada her şeyimi vereceğim. Rakip olarak Olimpiyat Stadı'nın atmosferini soludum, Romalı oyuncuların sıcaklığını hissettim ve bugün bunun bir parçası olduğumu bilmek güzel" ifadelerini kullandı.

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto ise "Lukaku'nun Roma'yı seçtiğini bilmek hepimiz için büyük bir memnuniyet. Onun gelişiyle daha fazla deneyim, profesyonellik ve kazanma arzusu kazanıyoruz. Seçimlerimiz ile Roma'nın rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Taraftarların Romelu'yu coşkuyla karşıladığını görmek bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 589 maça çıkan Lukaku, 280 gol ve 93 asistlik performans sergiledi.

Belçikalı futbolcu, Roma'da 90 numaralı formayı giyecek.