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Jose Mourinho eski futbolcusunun transferi için onay verdi Romelu Lukaku yeniden Serie A'da

Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya vardı. İtalyan ekibinin kısa süre içinde Romelu Lukaku transferini tamamlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 10:03
Jose Mourinho eski futbolcusunun transferi için onay verdi Romelu Lukaku yeniden Serie A'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma Romelu Lukaku transferini duyurmaya hazırlanıyor.

Maurico Pochettino yönetiminde yeni bir kadro yapılanmasına başlayan Chelsea'de kadroda düşülmeyen Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yeni sezonda da Serie A'da forma giyecek.

Athletic'te yer alan haberde Chelsea ve Roma'nın Transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Inter'de oynayan Romelu Lukaku, yeni sezonda Roma forması giyecek.

Jose Mourinho, ManU'ya transfer etmişti

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da görev yaptığı dönemde Romelu Lukaku'yla çalışmıştı.

Premier Lig'de bonservisine en çok bonservis ödenen isimlerden olan Lukaku, 2021/22 sezonunda Chelsea'ye döndü.

Geride kalan sezonda Inter'de 37 maçta süre alan Romelu Lukaku, 14 gol ve 7 asist kaydetti.

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