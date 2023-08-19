Haberler Futbol 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç 3. bitirdi!

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç 3. bitirdi!

Son dakika spor haberleri... 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki 3'üncülük maçında İsveç, rakibi Avustralya'yı 2-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:18
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç 3. bitirdi!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 3'üncüsü, Avustralya'yı 2-0 yenen İsveç oldu.

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki 3'üncülük maçı, Avustralya'nın Brisbane kentiyle aynı adı taşıyan statta oynandı.

Organizasyondaki en iyi derecesini 2003'te final oynayarak elde eden İsveç ile bu turnuvaya kadar son 16 turundan ötesini göremeyen ev sahibi Avustralya karşılaştı.

İsveç, 30. dakikada Rolfo'nun penaltıdan ve 62. dakikada Asllani'nin attığı gollerle mücadeleyi kazanarak 1991, 2011 ve 2019'dan sonra bir kez daha Kadınlar Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı.

DİĞER
Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise yıllar önce… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
'Tavşan aday' tempo düşürmüyor! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mesaj: MYK yetmez sen de değiş
Aslantepe'de dev randevu! İşte derbide ilk 11'ler
Kartal'ın gündemindeydi! Sürpriz gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlar Dünya Kupası'nda final heyecanı!
İsveç - Avustralya maçı saat kaçta?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsveç dünya üçüncüsü oldu! İsveç dünya üçüncüsü oldu! 14:18
Kartal'ın gündemindeydi! Sürpriz gelişme Kartal'ın gündemindeydi! Sürpriz gelişme 14:06
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor 13:29
Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 12:59
Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam 12:48
G.Saray - Trabzonspor maçı saat kaçta? G.Saray - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:46
Daha Eski
A. Villa'dan G.Saray'ı kızdıran hamle! Zaniolo... A. Villa'dan G.Saray'ı kızdıran hamle! Zaniolo... 12:19
AEK - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? AEK - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 10:36
F.Bahçe harekete geçti! Pankart olayına soruşturma F.Bahçe harekete geçti! Pankart olayına soruşturma 10:40
İsveç - Avustralya maçı saat kaçta? İsveç - Avustralya maçı saat kaçta? 10:45
Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı 10:56
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu 11:13