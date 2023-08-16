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MANCHESTER CİTY SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | City - Sevilla maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (UEFA Süper Kupa)

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City ve Sevilla karşı karşıya gelecek. 2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla Yunanistan'da kozlarını paylaşacak. Sevilla'da Marcao ve Tanguy Nianzou sakatlıkları sebebiyle maçta oynayamayacak. Manchester City'de de Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Bernardo Silva sahada yer almayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Süper Kupa Finali ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:32
MANCHESTER CİTY SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | City - Sevilla maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (UEFA Süper Kupa)

Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Villarreal maçı 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland

Sevilla: Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Manchester City eksikler: Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Bernardo Silva

Sevilla eksikler: Marcao, Tanguy Nianzou

EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI CANLI İZLE

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

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