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Al Nassr 2 - 1 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:18
Al Nassr 2 - 1 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.

Al Hilal, 51. dakikada Michael'in golüyle 1-0 öne geçti. Al Hilal 74. dakikada Cristiano Ronaldo ile eşitliği sağladı.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma anlarında Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı. 98. dakikada attığı golle kupayı Al Nassr'a getirdi.

Al Nassr'da Abdullah Al Amri, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RONALDO UZATMALARDA SAKATLANDI

Cristiano Ronaldo, mücadelenin 115. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız isim saha kenarına araçla götürüldü.

RONALDO VE JESUS ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmada dakikalar 77'yi gösterirken Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında bir konuşma geçti. İki Portekizli isim, kenarda kısa süreli bir tartışma yaşadı.

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