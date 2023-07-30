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İsviçre - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İsviçre ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:10
İsviçre - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

İsviçre - Yeni Zelanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İsviçre ile Yeni Zelanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Yeni Zelanda maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İsviçre - Yeni Zelanda MAÇINI CANLI İZLE

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