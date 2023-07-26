Aris Limassol - Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Aris Limassol - Bate Borisov maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Aris Limassol ile Bate Borisov kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARİS LİMASSOL - BATE BORİSOV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris Limassol - Bate Borisov maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.