Haberler Futbol TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli iradeye ve demokrasiye olan inancın sonsuza dek süreceğini vurguladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:36
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 yılında milli irademize ve demokrasiye olan inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük futbol ailesi olarak darbecilerin ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak terörü lanetliyorum. Milletimizin vatanına ve bayrağına olan bağlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı sonsuza dek süreceğinden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesileyle, 7. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü bir kez daha kutluyorum."

DİĞER
Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?
3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var! Sosyal medyada açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti "3 gündür..."
Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı!
Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mensah'ın yeni takımı belli oldu!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe 10:40
TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı 10:36
Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? 10:25
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 09:49
Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler 09:48
Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? 09:07
Daha Eski
Mensah'ın yeni takımı belli oldu! Mensah'ın yeni takımı belli oldu! 09:01
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 08:59
Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 08:52
Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi... Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi... 08:10
Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... 07:49
Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 07:32